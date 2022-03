Discours à la Chambre : Martin Schulz a parlé finances et injustices

LUXEMBOURG - Le président du Parlement européen et candidat socialiste pour les élections en mai, a évoqué ce mardi, à la Chambre des députés, les défis qui attendent l'UE.

«Aujourd'hui beaucoup de gens ont l'impression qu'il n'y a plus de justice et que tout se fait au profit de l'économie», a martelé Martin Schulz, président du Parlement européen, venu faire un discours à la Chambre des députés, à quelques semaines des élections européennes, dont il est le candidat socialiste. Martin Schulz a dit regretter que l'idée d'Europe ne raisonne plus autant dans l'esprit des gens que pour les générations passées.