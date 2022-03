Télévision américaine : «Mask Singer»: des jurés, dégoûtés, quittent le plateau

Quand ils ont découvert l'identité de la personnalité cachée sous le costume, Robin Thicke et Ken Jeong ont quitté le plateau en signe de protestation.

Les jurés de l'émission «Mask Singer» sautent en général de joie ou d'étonnement à la découverte des personnalités cachées sous les costumes. Mais cette fois-ci, Robin Thicke et Ken Jeong, jurés de la version américaine, ont purement et simplement quitté leur place pour protester contre la présence... de Rudy Giuliani. Jenny McCarthy et Nicole Scherzinger sont elles restées assises et ont plaisanté avec lui. L'émission sera diffusée le mois prochain sur FoxTV.