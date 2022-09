Tori Spelling sur «TF1» : «Mask Singer m'a permis d'être moi-même, sans stéréotypes ni jugements»

La fille du célèbre producteur est plutôt rôdée pour l'émission puisqu'elle a participé à la version américaine en 2019, dans un costume de licorne et dans la version australienne - qui s'est terminée fin août - déguisée en caniche. Elle avait d'ailleurs confié que cette émission lui avait fait un bien fou.

«Cela m'a permis de devenir l'humain confiant que j'ai toujours voulu être», a-t-elle écrit sur Instagram. «Ayant grandi à Hollywood sous un microscope, j'ai toujours été un nom, un visage, la fille de quelqu'un et un personnage», poursuit-elle. «Cela ne m'a pas permis d'être moi, libre de stéréotypes et de jugements (...) le masque m'a permis de me cacher tout en étant moi-même si complètement».