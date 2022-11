États-Unis : «Mask Singer»: Ryan Reynolds traumatisé par son passage

«Quand vous partez en tournée promotionnelle à l’étranger, vous vous demandez quelle est l’émission la plus bizarre que vous pourriez faire. C’était avant que «Mask Singer» arrive aux États-Unis. Ils nous ont dit: «Nous avons ce programme appelé «King of Mask Singer» qui cartonne en Corée du Sud.» Et j’ai répondu: Mon Dieu, il faut qu’on fasse ce truc», a raconté l’acteur.

Déguisé en licorne, celui qui sera bientôt père de quatre enfants a interprété «Tomorrow», un titre de la comédie musicale «Annie» et il n’a pas du tout aimé son passage: «C’était l’enfer, je me demandais ce qui m’avait pris de signer pour ça. C’était horrible, vraiment horrible. Je ne connaissais même pas la chanson. C’était traumatisant.» Et si Ryan n’a pas apprécié, les personnes présentes sur le plateau, elles, étaient visiblement ravies de voir l’acteur canadien, comme on peut le constater dans la vidéo ci-dessous.