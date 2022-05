Trains France/Luxembourg: Masque facultatif au départ, obligatoire à l'arrivée: «C'est n'importe quoi!»

D'où l'intérêt de coordonner les mesures sanitaires, en particulier dans les zones frontalières. Cette phrase résonne chez bon nombre de voyageurs, depuis le début de la semaine, dans les trains frontaliers qui circulent entre la France et le Luxembourg. Et pour cause, le masque n'est plus obligatoire dans les transports publics de l'Hexagone depuis lundi, mais la règle est toujours en vigueur sur le territoire luxembourgeois. Une annonce le rappelle à chaque départ à ceux qui n'auraient pas saisi la nuance.