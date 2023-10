Vous connaissiez les trous noirs, voici… les trous blancs! Fascinant

Avec son dernier ouvrage, «Trous blancs», le physicien Carlo Rovelli décrit sa quête «avec les yeux de l'esprit» du devenir des trous noirs, dans un «journal intime» ponctué par la poésie de Dante, qui fait la part belle aux émotions que procure la recherche scientifique. L'existence des trous noirs ne fait plus de doute, explique à l'AFP ce directeur de recherche au CNRS, qui réside au Canada. «On a une idée de leur formation, avec une étoile qui finit de brûler», avant de s'effondrer sur elle-même. En concentrant une telle masse dans un si petit volume que plus rien ne peut en sortir, même pas la lumière.

Mais ensuite? «Où va la matière?», interroge le physicien de 67 ans, qui décrit dans son ouvrage (Flammarion) une sorte d'entonnoir, invisible à tout observateur extérieur, qui devient avec le temps de plus en plus long et étroit, et au fond duquel se trouve l'étoile ayant donné naissance au trou noir. La géométrie de cet espace «ressemble beaucoup à celle de l'Enfer de Dante» Alighieri, écrit Carlo Rovelli, qui a choisi, pour accompagner son récit, l'œuvre de son auteur favori et compatriote, poète et penseur italien du 13-14e siècle.