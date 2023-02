Massimo donne le tempo dans son «paradis pour batteurs»

1 / 16 22.02 Caisses claires, batteries, accessoires comme des cymbales, ou encore des baguettes... Un ensemble de matériaux haut de gamme et artisanaux qui transforment l’atelier de Massimo en véritable paradis pour les batteurs. Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel Massimo Savo est créateur de batteries personnalisées «essebi» faites à la main, et fabrique des batteries depuis 1989. Vincent Lescaut/L'essentiel

Caisses claires, batteries, accessoires comme des cymbales, ou encore des baguettes... Un ensemble de matériaux haut de gamme et artisanaux qui transforment l’atelier de Massimo en véritable paradis pour les batteurs, où ça sent bon le bois travaillé avec amour et passion.

«Je suis basé au 1535° à Differdange depuis 2017», nous précise Massimo Savo, créateur de batteries personnalisées "essebi" faites à la main, et je fabrique des batteries depuis 1989. Cet atelier est vraiment un bijou et j’ai de la chance d’être ici. Je propose des batteries pour les musiciens de tous les niveaux».

Il a travaillé pour «de nombreux artistes en Italie, en France et en Allemagne»

Réalisations, restaurations, réparations, tout est «made in Luxembourg» à Differdange. «La fourchette de prix que je propose est très grande», concède Massimo. Il y a un prix de base, mais il n’y a pas de limites. Chaque produit est personnalisé à 100% et ce sera toujours un instrument de musique unique, pour la vie et avec son propre caractère».

Avec une discrétion à la hauteur de son talent, Massimo nous confirme qu’il a déjà travaillé pour «de nombreux artistes en Italie, en France et en Allemagne». «Je ne peux pas dévoiler les noms des plus connus et ceux qui viennent ici, c’est pour quelque chose de très personnel. Rien n’est prévu à la vente en amont dans mon atelier. Chaque instrument est fait sur mesure et les matériaux sont de bonne qualité. Le bouche à oreille marche très bien entre les musiciens». Pour une batterie personnalisée, comptez un délai de six mois. Le tempo selon Massimo.