Eurockéennes 2010 : Massive Attack et Missy Elliott seront présents à Belfort

La programmation complète de la 22e édition des Eurockéennes de Belfort a été dévoilée mercredi. Parmi les artistes nouvellement annoncés, le groupe britannique ou la rappeuse américaine.

Gaston killer

FM Belfast

Missy Elliott

Massive Attack

Julian Casablancas (The Strokes)

Suicidal tendencies

Emilie Simon

Martina Topley-Bird

the Black Keys

Hot Chip

Ghinzu

Janelle Monae

The Hives

Vitalic

LCD Soundsystem (electro)

Gallows (Hardcore-Metal)

Health (Electro)

Bloody Beetroots (Electro)

Foals (Pop rock)

Empire of The Sun (Electro)

Chromeo (Electro)

The Subs (Electro)

Two Door CinemaClub (Pop rock)

Broken Social Scene (Indie pop)

General electriks (Funk groove)

We Are Enfant Terrible(Electro)

Afrodizz (afrobeat)

King Midas (Sound/Dubstep)

Serena Maneesh

Action Beat (Punk)

Rox (Soul reggae)

The Bewitched Hands on the Top of our Head (Infectious groove)

My Ote Private Alaska

Metal Owness

Radio Radio

Sexy Sushi

Memori teps

