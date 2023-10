Masturbez-vous, c’est le bonheur assuré! On vous explique pourquoi

Pexels

Épuisement, stress, troubles mentaux… C’est sûr, les gens doivent lâcher prise ou se lâcher plus souvent. Pour ce faire, la masturbation présente de nombreux avantages.

En Chine, une fausse croyance veut que l’éjaculation par masturbation réduit l’espérance de vie. «Il n’y a pas si longtemps encore en Europe, on croyait aussi que la masturbation nuisait à la santé», affirme Amelie Boehm, sexologue et psychologue suisse, ce qu’elle qualifie de «catastrophe, parce que toute une génération a vécu sa sexualité dans la honte».

Le sexe en solo est un bon moyen pour apprendre à se découvrir. L’experte nous révèle ses autres bienfaits.

Avec ou sans sex-toys: la masturbation est un bon moyen pour apprendre à explorer ses propres besoins. UNSPLASH/IFONNX TOYS

Exploration de ses besoins

«La masturbation permet d’essayer différentes choses en toute décontraction, d’explorer et d’apprécier sa propre sexualité, sans devoir tenir compte des besoins d’autrui», explique Amelie Boehm. Elle perçoit comme un avantage le fait de pouvoir se procurer du plaisir indépendamment d’une autre personne et de bien connaître ainsi son propre corps et son mental.

Elle tient par ailleurs à souligner qu’il n’y a absolument rien d’anormal à ne pas se masturber: «Certains n’aiment tout simplement pas ça», dit-elle en se basant sur son expérience pratique.

Antistress

L’orgasme, qu’une femme est deux fois plus susceptible d’atteindre en se masturbant qu’en ayant un rapport sexuel avec un partenaire, a toute une série d’effets sur le corps, dont «la contraction rythmique des muscles qui se contractent et se relâchent, ce qui les tonifie et les détend», selon Amelie Boehm.



Cette contraction se fait surtout au niveau du plancher pelvien et des organes génitaux ainsi que dans les cuisses. Cela augmente par ailleurs la pression artérielle et la fréquence cardiaque, ce qui stimule la circulation sanguine. «Beaucoup perçoivent ainsi une diminution du stress», explique la sexologue.

On peut avoir recours à la masturbation en guise d’antistress. PEXELS/MATTEO MILAN

L’orgasme généré par la masturbation libère également des endorphines, de l’ocytocine et de la dopamine. «Les endorphines sont un peu comme un antidouleur naturel, qui génère un sentiment de bonheur et de détente», explique la sexologue.

Elle précise que cela permet notamment de soulager les douleurs chroniques et les règles douloureuses. «L’ocytocine, autrement dit l’hormone des câlins, provoque un sentiment de proximité et d’attachement, et la dopamine renforce le désir et le plaisir», conclut-elle.

L’orgasme libère également des hormones qui favorisent le bien-être. PEXELS/COTTONBRO STUDIO

Bon pour la vie de couple

Le sexe en solitaire traduit une sexualité tout à fait normale et n’est en rien le signe d’un manque de satisfaction au sein du couple. «On est d’autant plus à même de communiquer ce qui satisfait sa propre excitation si l’on a exploré ce domaine au travers de la masturbation», explique Amelie Boehm.

La masturbation permet par ailleurs de maintenir la fonction sexuelle en éveil. «En cas de troubles de l’érection, par exemple, il est possible de s’entraîner à faire certaines choses en solo qui peuvent sensibiliser à nouveau l’appareil génital. Cela peut donner des ailes à la sexualité du couple», explique la psychologue.

La masturbation donne aussi des ailes au couple. PEXELS/ALENA SHEKHOVTCOVA

L’organe génital est une zone du corps qui demande à être utilisée à l’occasion. «Cela stimule la circulation sanguine, explique la sexologue. Si les cellules nerveuses qui déclenchent ces sensations agréables sont stimulées régulièrement, leur fonctionnement et la sensation de plaisir sexuel n’en seront qu’accrus.» En revanche, l’abstinence fera tomber tout cela dans un profond sommeil comme celui de la Belle au bois dormant.

