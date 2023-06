Challenge sexe: «Masturbez-vous pendant 2 semaines pour être en meilleure forme»

Amélioration du sommeil, renforcement du système immunitaire, boost de la confiance en soi, diminution des douleurs menstruelles et du stress, notamment: la masturbation aurait de nombreux bienfaits. C’est pour ces bienfaits que le site Internet lifestyle Poosh , créé par Kourtney Kardashian qui est enceinte de son 4e enfant, a lancé un challenge un peu particulier à son lectorat, la semaine dernière. Celui de se masturber jusqu’à l’orgasme pendant deux semaines, voire un mois pour celles et ceux qui le souhaitent.

Poosh invite les participants et participantes à se poser une série de questions au début et à la fin de ce défi pour constater une éventuelle amélioration. «Comment vous sentez-vous physiquement et émotionnellement? Quel est votre niveau d’anxiété? Quel est votre niveau de confiance en soi et d’amour de soi? Comment va votre libido? Quel est l’état de votre peau? Quelle est la qualité de votre sommeil?»… Et nous de vous demander: allez-vous essayer?