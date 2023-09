Cristiano Ronaldo accueilli en star à Téhéran

«Welcome Ronaldo!»: les Iraniens ont accueilli, lundi avec faste, la star portugaise de l'équipe saoudienne d'Al Nassr qui affronte le club local du Persepolis Téhéran, un match rendu possible par le rapprochement diplomatique entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Tout sourire, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont été salués par les cris de joie de dizaines de fans iraniens à leur sortie en bus de l'aéroport Imam Khomeiny en début d'après-midi.

Aucun supporter dans le stade

Réchauffement

Club le plus titré et le plus populaire en Iran, Persepolis a été deux fois finaliste de l'épreuve en 2018 et 2020, alors que Al-Nassr l'a gagnée en 1995. Ce match a aussi une dimension diplomatique puisqu'il oppose des clubs saoudiens et iraniens sur terrain adverse, et non sur terrain neutre comme c'était le cas depuis sept ans.