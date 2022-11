Mondial 2022 : Le Maroc tient tête à la Croatie

De cette épopée fantastique, conclue par une défaite en finale contre la France (4-2), certains cadres sont toujours là, comme le défenseur Dejan Lovren, le milieu Marcelo Brozovic, les attaquants Andrej Kramaric et Ivan Perisic, et surtout le capitaine Luka Modric. Mais le Ballon d'or 2018, qui dispute peut-être sa dernière grande compétition internationale à 37 ans, n'a pas su sortir son équipe de l'étau marocain.

Une réaction de dépit

En face, le Maroc a été solide et a eu quelques opportunités, dans un match parfois rugueux mais qui n'a occasionné qu'un seul carton jaune. En première période, ce sont les Lions de l'Atlas qui se sont procuré le plus d'opportunités, devant un public largement acquis à leur cause. Le latéral droit du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi s'est montré à son avantage, usant de sa vitesse pour déborder sur son aile, adresser des centres dangereux, et même forcer Dominik Livakovic à un arrêt après une frappe (65e).