Jeune footballeur décédé en Allemagne: Match sous tension et coup fatal: récit d'un tournoi cauchemar

Comme trop souvent au niveau amateur, une bagarre générale, fruit de vives tensions lors de la rencontre entre l'équipe de Metz et celle du JFC Berlin, a abouti au drame. C'est en tout cas ce qu'explique à L'essentiel le parent d'un joueur de Metz, présent au moment des faits: «Ce que j'ai vu, c'est que les joueurs messins étaient agressés constamment. Et il ne s'agissait pas de petites fautes de football. Les éducateurs de Metz avaient donné la consigne à leurs joueurs de ne pas réagir. Ils ont été impeccables», explique notre témoin, qui va jusqu'à évoquer les relents racistes de certains adversaires.

L'angoisse au bord du terrain

Selon la presse allemande, le Messin de 16 ans aurait d'abord frappé à coups de poing un autre adversaire au visage, avant de s'en prendre au jeune de 15 ans. Il l'aurait serré au niveau de la tête pour lui adresser un coup de poing dans le ventre. La victime aurait ensuite réussi à se libérer pour partir en courant. Mais l'agresseur présumé l'aurait rattrapé avant de lui asséner un coup violent à la tête «par derrière». La police allemande invite toutes les personnes présentes à livrer photos et vidéos des incidents pour y voir plus clair.

Après la prise en charge de la victime et son transport à l'hôpital dans un état grave, la police a pris le relais. Trois heures durant, les enquêteurs ont interrogé équipes et staffs. Des premières investigations qui ont mené à l'arrestation du joueur messin et à son incarcération. Le FC Metz s'est dit «profondément choqué par ce drame», tout en précisant que «FC Metz Performance Program, ainsi que l’ensemble des joueurs et des parents présents se tiennent à la disposition des autorités allemandes pour contribuer à faire avancer l’enquête».