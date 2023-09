Mathias Olesen: «Il y a une bonne cohésion au sein de l'équipe»

Mathias Olesen s'impose comme un titulaire avec le Luxembourg. Foto: Gerry Schmit

«L'essentiel»: Comment s'est passé votre début de saison en Allemagne?

Mathias Olesen: Ça a bien débuté, j'ai joué 120 minutes lors du premier match en Coupe que nous avons gagné 3-1 (contre Osnabrück). Je suis content de mon temps de jeu et de mes performances. Même si nous aurions aimé avoir plus qu'un point après nos trois premiers matches.

Pensez-vous être devenu un joueur différent depuis que vous jouez régulièrement en Bundesliga?

Je me suis beaucoup amélioré depuis un an et demi. J'ai gagné en expérience et j'ai aussi dû gérer ma première grosse blessure il y a un an. Ça a été une période difficile pour moi, mais ça m'a permis de revenir plus fort.

Est-ce que les attentes concernant une qualification pour l'Euro ont augmenté depuis la victoire en Bosnie?

Je pense qu'on joue bien et qu'il y a une bonne cohésion au sein de l'équipe. Nous avons plus de pression avec les bons résultats que nous avons eus récemment, mais je suis sûr que si nous restons concentrés et que nous appliquons le plan, nous ferons un bon match contre l'Islande.

Des rencontres de l'Euro se dérouleront à Cologne, est- ce que vos coéquipiers en club vous parlent de l'équipe du Luxembourg?

Oui, ils étaient heureux qu'on gagne en Bosnie, mais pour beaucoup le Luxembourg est un petit pays. Nous devons prouver que nous sommes une bonne équipe de football et que nous pouvons jouer au plus haut niveau. Ces deux matches (contre l'Islande demain et le Portugal lundi) sont importants pour montrer que nous pouvons être réguliers.

En Bosnie vous paraissiez proche de Lars Gerson, quelle est votre relation avec lui?

Nous sommes tous les deux scandinaves et on peut parler danois et norvégien ensemble. On est dans la même chambre en sélection. Il est très important pour l'équipe, c'est lui qui est là depuis le plus longtemps. Il est très expérimenté et m'aide beaucoup.