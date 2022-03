Football – Mathias Olesen: «Un grand moment dans un stade plein»

Mathias Olesen est entré en jeu au Stade de Luxembourg.

« L’essentiel » Vendredi, votre premier match à domicile avec le Luxembourg a dû être un grand moment…

Mathias Olesen: Oui c’est sûr, j’ai longtemps joué avec les équipes de jeunes et on venait parfois voir les matches des A. En plus, ma famille était présente.

Vous êtes entré comme milieu, est-ce le poste auquel il va falloir s’habituer à vous voir évoluer ?

Je suis ouvert à jouer dans la position dans laquelle l'entraîneur pense que je peux le plus apporter. La concurrence est forte au milieu de terrain donc ça ne me dérange pas d’évoluer à un autre poste. À Cologne, j’ai joué plus souvent comme numéro six, un peu comme défenseur central et même comme numéro dix. Le plus important pour moi est d’avoir du temps de jeu et d’aider l’équipe.

Vous avez également fait vos débuts en Bundesliga contre Dortmund il y a une semaine…

J’étais un peu nerveux avant le match car je savais que nous avions beaucoup de joueurs blessés et notre numéro 6 a pris un carton jaune. Il n’y avait pas d’autres milieux défensifs sur le banc alors je me suis dit qu'il y avait peut-être une chance que je rentre. Ensuite l’entraîneur a appelé mon nom. Ça été un grand moment, le stade était plein.

L’adaptation n’a pas été trop difficile?

J’ai mis plusieurs semaines à me faire au niveau de la Bundesliga en m’entraînant avec les pros. Le coach est content de moi, il m’a beaucoup aidé, notamment sur mon positionnement.

Vous sentez-vous important au sein de ce club?

Oui, maintenant je n’ai joué que 8 minutes en Bundesliga et je sais que je le dois aux nombreuses blessures. Ma place au sein du groupe n’a pas changé tant que ça. Quand je rentrerai du rassemblement national je jouerai sûrement avec les U23. Mais je dois me tenir prêt lorsque l’on me donnera à nouveau ma chance.

Votre contrat a été prolongé de trois saisons et demi en février, comment voyez-vous les choses évoluer d’ici là?

J’aimerais avoir une place un peu plus importante dans l’équipe et m’améliorer en tant que footballeur. Cette prolongation me permet d’être plus détendu.

Vous êtes né à Copenhague et avez aussi la nationalité danoise, comment êtes-vous arrivé au Luxembourg?