Tournoi des six nations : Mathieu Bastareaud signe son retour avec les Bleus

Le XV de France a débuté le Tournoi des six nations par une victoire (18-9) sur l’Écosse.

L’Irlande et l’Angleterre ont également remporté leurs premiers matches, respectivement contre l’Italie (22-11) et le pays de Galles (30-17), samedi.

Les Français, solides en conquête (mêlée et touches) et en défense, ont creusé l’écart en première période grâce à deux essais (15, 34) de Mathieu Bastareaud qui n’avait plus joué en équipe nationale depuis juin 2009 et «l’affaire» qui avait entouré sa vraie-fausse agression à Wellington (Nouvelle-Zélande) lors de la tournée d’été. Deux pénalités de Morgan Parra (28, 44) ont complété le score.