En France: Mathieu Kassovitz opéré et placé dans le coma après son accident de moto

L'acteur a fait une entrée fracassante dans le monde du cinéma en 1995 avec le film en noir et blanc «La Haine»

Il a été éjecté du deux-roues qu'il conduisait seul et a violemment chuté au sol. L'acteur, qui portait un casque au moment des faits, n'a pas de traumatisme crânien, a indiqué son entourage à l'AFP. Une enquête en recherche des causes des blessures a été ouverte par le parquet d'Evry et confiée à la brigade de sûreté urbaine de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne).