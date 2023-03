Cyclisme: Mathieu van der Poel remporte Milan-San Remo

Soixante-deux ans après son grand-père Raymond Poulidor, le Néerlandais Mathieu van der Poel a remporté en solitaire samedi Milan-San Remo, le premier des cinq Monuments de la saison cycliste. Le coureur d'Alpecin a fait la différence juste avant le sommet du Poggio pour devancer de quinze secondes un groupe de trois coureurs, réglé au sprint par l'Italien Filippo Ganna devant le Belge Wout Van Aert et le Slovène Tadej Pogacar.

C'est la troisième victoire pour Van der Poel dans un Monument après ses succès sur le Tour des Flandres en 2020 et 2022. Il devient le premier Néerlandais à s'imposer à San Remo depuis Hennie Kuiper en 1985. Le champion du monde de cyclocross a fait la différence au sommet de la dernière ascension, le mythique Poggio, basculant avec cinq secondes d'avance sur un groupe de chasse royal, composé de Pogacar, Ganna et son grand rival Van Aert.

Pogacar tombe… avant le départ

Impressionnant de maîtrise dans la descente, le Néerlandais, troisième l'an passé, a creusé son avantage pour avoir le temps de savourer les derniers mètres, se prenant la tête entre les mains. «Je ne pouvais pas imaginer un meilleur scénario. Je voulais attaquer à la fin du Poggio. C'est une course que je voulais vraiment remporter. La manière dont je l'ai fait dépasse mes attentes», a-t-il souligné.

Comme d'habitude, la course la plus longue de l'année (294 km) s'est animée dans les cinq derniers kilomètres. Auparavant, la longue descente vers la Riviera, traditionnellement plutôt assommante, a été marquée par plusieurs incidents de course comme la chute sans gravité, à l'arrière du peloton, de Julian Alaphilippe, sur le Turchino.