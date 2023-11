Matières premières: L’UE approuve un plan pour sécuriser ses approvisionnements

L’UE a approuvé lundi un projet de règlement pour sécuriser les approvisionnements en matières premières indispensables à l’industrie européenne et réduire ses dépendances envers la Chine, en facilitant leur extraction en Europe et en diversifiant les partenariats internationaux.

Liste de 17 matières premières stratégiques

Le règlement établit une liste de 17 matières premières stratégiques comme le cobalt, le nickel et l’aluminium pour lesquelles elle fixe des objectifs chiffrés. L’UE doit pouvoir d’ici à 2030, pour chacune de ces matières, assurer sur son territoire au moins 10% des besoins d’extraction, 40% de la transformation et 25% du recyclage.

Pour y parvenir, le règlement préconise de simplifier et d’accélérer les procédures. Ainsi, le délai d’octroi d’un permis ne devra pas dépasser 27 mois pour les projets d’extraction et 15 mois pour les projets de traitement et de recyclage. Le texte stipule aussi que l’UE ne devra pas dépendre d’un pays tiers unique pour plus de 65% de ses besoins dans chacune de ces matières premières.