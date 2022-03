Matt Damon a tourné à Zurich

Premier plan-séquence, dimanche, 8 h 40. Dans le film de Steven Soderbergh, The Informant, l’acteur de 38 ans joue un homme d’affaires.

Matt Damon, qui a notamment incarné Jason Bourne dans la trilogie «La Mémoire dans la peau», sort de l’hôtel Savoy de Zurich. Dans le film de Steven Soderbergh, The Informant, l’acteur de 38 ans joue un homme d’affaires.

Il porte une moustache, un manteau brun et une horrible cravate. Déjà, après deux prises, Soderbergh, à qui l’on doit «Ocean’s 11, 12 et 13», se dit satisfait.

À 9 h, la star enchaîne avec la deuxième séquence, où on le voit marcher avec son attaché-case, la rivière Limmat en arrière-plan. Troisième et dernier plan: Damon descend du pont Gemüsebrücke, longe le quai au bord de la Limmat et entre dans la «Suisse Bank Corp» (NDLR: en réalité, l’hôtel de ville).