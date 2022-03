Matt, l’humanitaire

L’acteur américain Matt Damon est venu prêté main forte au le chanteur Wyclef Jean, pour attirer l’attention sur la catastrophe sanitaire de l’île après le passage des ouragans.

Les tempêtes ont détruit villes, routes, laissant sur leur passage, paysages de désolation et coulées de boue. L’acteur américain, très engagé, a suivi son ami le chanteur Wyclef Jean, originaire d’Haïti et inspecté les dégâts. A filé un coup de main aussi en donnant aux sinistrés de la nourriture et en leur offrant de l'aide par l’intermédiaire de l’association canadienne Onexone.