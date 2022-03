Politique en Italie : Matteo Renzi veut se relancer avec un congrès

L'ex-président du Conseil italien a obtenu lundi la convocation d'un congrès de son parti, le Parti démocrate. Objectif: revenir dans l'arène politique.

Il avait été contraint de démissionner de la présidence du Conseil italien fin 2016, après le non massif des Italiens à une réforme constitutionnelle défendue par son gouvernement. Les élections législatives doivent normalement avoir lieu dans un an, mais plusieurs partis réclament des élections anticipées le plus tôt possible. Matteo Renzi a toutefois indiqué lundi qu'il ne lui appartenait pas de choisir la date de ces élections et qu'il fallait plutôt «soutenir» le gouvernement actuel dirigé par Paolo Gentiloni, son ancien ministre des Affaires étrangères, également membre du PD.