Skoda-Tour de Luxembourg: Matteo Trentin vainqueur au sprint à Schifflange

«Hier [mardi] on a manqué le coup de Madouas, j’ai gagné le sprint du peloton, mais ce n’est pas pareil, a réagi Matteo Trentin à l'arrivée. Aujourd’hui, on a très bien couru en équipe, on avait même une double carte avec Rui Olivieira qui n’a été repris qu’à 150 m de l’arrivée. Demain [jeudi], c’est l’étape la plus dure, mais hier [mardi], j’ai monté la bosse très bien donc je suis content de ma forme.