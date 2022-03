Matthew Broderick et Sarah Jessica confient les noms de leurs bébés

Les jumelles de Sarah Jessica Parker (44 ans) et de son mari, l’acteur Matthew Broderick (47 ans), s'appellent Marion Loretta Elwell et Tabitha Hodge. Les bébés sont nés lundi soir par mère porteuse. Sarah Jessica Parker, l’héroïne de «Sex and the City», et Matthew Broderick, qui ont déjà un fils âgé de six ans, se trouvaient à l’hôpital au moment de la naissance des filles.