Matthew McConaughly est papa

La compagne de l’acteur a accouché d’un garçon. Le couple est aux anges, ils rêvaient de fonder une famille.

Matthew McConaughey est désormais le papa d'un petit garçon. Selon le site Internet du magazine Ok!, sa compagne Camila a accouché hier à 18h22. "Camila et moi, on était tout le temps côte à côte. Nous sommes tous les deux fatigués, excités et tellement heureux de créer le plus beau miracle du monde - avoir un enfant et fonder une famille".