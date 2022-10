Thomas Vitiello : «Matthieu Delormeau avait un problème avec le fait que je sois très féminin»

Révélé en 2010 dans «Secret Story 4» à l’âge de 17 ans, Thomas Vitiello a complètement changé de vie après son expérience dans la téléréalité. Désormais maquilleur et drag-queen à Londres, le Français de 29 ans est revenu sur son parcours et sa collaboration avec Benoît Dubois, rencontré dans l’émission de TF1.

Après avoir formé avec lui le duo Brigitte et Josiane, sur le petit écran et au théâtre, Thomas n’a plus eu de contact avec le gagnant de «Secret Story 4» devenu chroniqueur dans «TPMP People», sur C8. «Il faut savoir que c’est Benoît qui a pris la décision d’arrêter notre duo, a-t-il révélé dans l’émission de Sam Zirah, sur YouTube. Le théâtre est quelque chose de très dur, très rigoureux et c’est très mal payé. Benoît est quelqu’un de très porté sur l’argent et il a préféré retourner à la télé. Malheureusement, il a fait ce choix-là. C’était dommage. Aujourd’hui, je ne peux plus dire que Benoît est un ami, ça ne l’est plus».