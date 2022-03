Matthieu Gonet ouvre sa «Star Ac’»

Après son départ en 2007 de la «Star Academy», sur TF1, Matthieu Gonet a créé sa propre école de musique en banlieue parisienne.

L’ex-répétiteur de l’émission de télé-réalité a lancé un cursus de deux ans de formation au Conservatoire de Levallois-Perret, dont il est directeur adjoint. Il apprendra à chanter à treize étudiants et sera aidé dans sa tâche par Yasmine Roy, l’actuelle coach vocale de la «Star Ac’». Pour suivre le programme, les élèves, sélectionnés sur audition, paieront un peu plus de 1 200 euros par an.