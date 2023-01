Skieur luxembourgeois: Matthieu Osch veut monter en puissance avant les Mondiaux

Auteur d'une jolie 28e place sur le géant des Jeux olympiques l'année dernière, Matthieu Osch a lancé sa nouvelle saison de ski avec un objectif clair: monter en puissance jusqu'aux championnats du monde, en février, à Courchevel Méribel, où il sera aligné sur le slalom et le géant.

Comme depuis 2019, le skieur luxembourgeois de 23 ans se prépare à Innsbruck, en Autriche, où il est à deux pas des pistes et à deux ou trois heures de voiture de nombreuses courses FIS, un circuit sur lequel les jeunes skieurs s'aguerrissent. «Je suis très bien ici. Je dois prendre ma voiture pour aller sur les pistes, mais ça me permet d'avoir une vie à côté du ski», explique le sportif d'élite de l'armée qui maîtrise désormais l'autrichien.

Jeux mondiaux universitaires à Lake Placid

Ralenti un mois et demi en raison d'une tendinite du genou en septembre, puis touché par une grippe il y a quatre semaines, le skieur luxembourgeois n'a pas pris de retard malgré ces contre-temps. Avant les Mondiaux, en plus des courses FIS, Osch s'alignera sur les championnats nationaux à Adelboden (Suisse), mi-janvier, puis se rendra aux Jeux mondiaux universitaires à Lake Placid, dans l'État de New York.