Rock : Matthieu redevient -M- pour le plaisir de tous

ESCH-BELVAL - Le rockeur présentera son show, vendredi soir,

à la Rockhal.

Plus sombre et personnel, c'est ainsi que Matthieu Chédid était revenu en septembre dernier, avec de nouvelles chansons mais toujours avec son alter ego -M-. «C'est un album plus brut, plus rock, plus dépouillé», avait-il décrit son nouvel opus au moment de la sortie. «Mister Mystère» se révèle comme une vraie histoire de famille. Outre son père Louis Chedid, qui a mixé l'album, son petit frère Joseph