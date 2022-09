Tour du Luxembourg: Mattias Skjelmose prend les commandes

Le seul contre-la-montre du Skoda-Tour de Luxembourg a sacré Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo). Le Danois s'est montré le plus rapide sur le circuit de 24 km autour de Remich, avec un temps de 34'05, sous une météo changeante. Si les premiers coureurs sont partis par beau temps, les mieux placés au classement général ont dû composer avec une chaussée quelque peu humide. Le coureur de 21 ans profite de sa première victoire à ce niveau pour endosser le maillot jaune de leader.

Skjelmose a devancé Kevin Vauquelin (Arkea-Samsic) de trois petites secondes. «Pour être honnête, je ne me sentais pas en super forme cette semaine. Mais le vélo est très bon, heureusement», souriait Mattias Skjelmose à l'arrivée. Si son objectif sera de «garder la première place» à l'issue de la dernière étape samedi, il reconnaît que «ce sera très difficile, car Valentin Madouas et Kevin Geniets (Groupama-FDJ) sont ont l’air très fort!». «C'est une course très spéciale pour moi, j'avais vraiment envie de réaliser une bonne performance», a affirmé l'ancien coureur de l'équipe luxembourgeoise Leopard, grand espoir du cyclisme mondial.