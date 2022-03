Accord conclu : Mauboussin racheté par les Galeries Lafayette

Un accord a été trouvé pour que l'enseigne acquiert une participation majoritaire dans le joaillier, ont annoncé les deux entreprises jeudi soir.

Les Galeries Lafayettes indiquent avoir réalisé des ventes de 4,5 milliards d'euros en 2018. Depuis 2002, Alain Némarq a restructuré et relancé Mauboussin, qui revendique pour sa part 75 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 2018, et compte 75 points de vente en France et dans les grandes capitales internationales, dont Luxembourg. Quelque 60 000 pièces de joaillerie sont vendues chaque année, pour un peu moins de 25 000 pièces d'horlogerie. Il y a quatre ans, la maison a entamé un processus de relocalisation en France et en Europe. Quelque 30% de sa production était jusqu'alors réalisée en Chine, 25% en Inde et 20% en Thaïlande.