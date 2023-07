Pub mythique: Maurice «pousse le bouchon un peu trop loin» au Luxembourg

«Je suis arrivé il y a 20 ans au Grand-Duché, explique Lucas. J'y ai poursuivi ma scolarité à l'école fondamentale puis au Vauban. Je suis ensuite parti à Paris pour suivre des études de philosophie et d'histoire de l'art, grâce à l'argent des pubs, qui m'ont rapporté près de 60 000 euros». Le barman a ensuite voyagé puis est revenu au Luxembourg, où il s'est rapproché de l'artisanat et des travaux manuels. «J'ai fait de la construction, du jardinage, du nettoyage, de la comptabilité, du bar un peu le week-end, explique Lucas. Pendant le confinement, j'ai créé un jardin potager pour l'Hôtel Lamy à Troisvierges, qui avait un bar que j'ai repris».

Depuis plus d'un an et demi, le jeune homme travaille donc au 18, où il crée différents cocktails thématiques, sur une couleur ou sur des peintres. «Avec d'autres barmans qui travaillent comme moi à partir de produits frais, qui pensent parfumerie, nous avons créé le réseau “Natural Drinkers“ qui promeut l'utilisation de produits et de procédés naturels dans la création de cocktails», ajoute-t-il.