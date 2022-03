Mauritanie: le Premier ministre libéré

Le président mauritanien Sidi Ould Cheikh Abda était toujours en surveillance surveillée, alors que plusieurs personnalités arrêtées durant le coup d'Etat, de mercredi dernier, ont été libérées ce lundi.

Deux hommes considérés comme proches du président avaient également été interpellés: le directeur de l'agence nationale pour l'accueil et l'insertion des réfugiés rapatriés du Sénégal et du Mali et le vice-président du parti au pouvoir, qui dirigeait également le Conseil économique et social.