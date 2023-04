Enième rebondissement: Mauro Icardi et Wanda Nara ont recollé les morceaux

Alors qu'on croyait que leur couple appartenait au passé, revirement de situation il y a quelques jours: Mauro Icardi et Wanda Nara ont visiblement recollé les morceaux et ont publié de nombreuses photos sur les réseaux.

Avec ces deux-là, on a un peu de mal à suivre: en 2021, Wanda Nara passait l'éponge sur l'infidélité de son mari, lui redonnait une chance avant finalement de lui signifier que le problème était ailleurs et que leur couple n'avait plus aucune chance. Revirement de situation il y a quelques jours: le couple a visiblement recollé les morceaux et publie de nombreuses photos sur les réseaux sociaux où il apparaît plus amoureux que jamais.