Cinéma : Maverick et Top Gun de retour 36 ans après

Tom Cruise reprend son rôle dans «Top Gun: Maverick». Il y incarnera un instructeur qui formera la dernière génération de jeunes aviateurs.

La lenteur n'est pas un mot qu'on associe généralement à Tom Cruise, l'un des acteurs les plus célèbres du monde, qui a atterri en hélicoptère sur un tapis rouge lors de l'événement. Dans son nouveau film, qui sortira en France le 25 mai et aux Etats-Unis deux jours plus tard, le pilote d'élite Maverick retourne à l'école Top Gun de la Marine pour former la dernière génération de jeunes aviateurs audacieux.