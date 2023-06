Max Hahn s’apprête à faire son entrée au gouvernement

Le gouvernement est de nouveau complet, avec l’entrée de Max Hahn à la place de Corinne Cahen. Le député a été choisi par le parti DP pour remplacer la ministre de la Famille, de l’Intégration et de la Grande-Région, démissionnaire depuis son élection dimanche au conseil communal de Luxembourg-Ville. Il tenait la corde pour le poste depuis mardi et a été confirmé mercredi, en présence du Premier ministre Xavier Bettel et de Lex Delles, président du parti.