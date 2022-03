«Max la menace» s'offre un lifting

Comment faire d'une série-culte une comédie réussie? Le cinéaste Peter Segal détient la réponse.

Le réalisateur de cette adaptation cinématographique de la série-culte créée par Mel Brooks dans les années 60 ne réinvente pas la roue. On sent bien le fan de la première heure qui tient à rendre un hommage aussi juste que possible à ses héros, tout en situant l'histoire en 2008.

Tous les acteurs principaux dont The Rock, qui interprète ici le génialissime agent 23, idole de Max, font preuve d'un jeu d'acteur juste et fidèle à leurs modèles d'origine. On notera cela dit le relooking au niveau des gadgets, plus élaborés, et celui, sexy, de l'agent 99, joué avec conviction par Anne Hathaway.