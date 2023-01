Au Luxembourg: Max, le magicien qui a tapé dans l'oeil de Xavier Bettel

Max le Magicien se souviendra de sa soirée avec le Premier ministre. Max le Magicien

Quand il n’est pas devant son ordinateur dans une institution financière luxembourgeoise, Maxime, alias Max le Magicien, s’adonne à ce qui l’anime depuis tout jeune, la magie. Un art qu’il a découvert il y a une vingtaine d'années en recevant, pour ses six ans, un coffret de magie. «J’apprenais des petits tours, pas très impressionnants, que je présentais à ma famille et que je ne réussissais pas toujours», se souvient-il.

Malgré les nombreux échecs et les difficultés qu’il rencontre pour progresser, sa détermination le pousse à s’accrocher. «Au lycée, on se moquait un peu de moi au début, mais j’ai persévéré jusqu’à présenter des tours de plus en plus aboutis» ajoute le jeune homme originaire d’Hettange, en Moselle. À tel point qu’il gagne peu à peu le respect de ses camarades de classe, qui le poussent à s’inscrire un à concours de talents. Âgé d'à peine 18 ans, il monte sur scène devant 800 personnes. Un véritable succès.

Après le lycée, son talent n’est désormais plus discutable, il progresse encore et se fait un nom dans la Grande Région. Avec plusieurs millions de vues , ses vidéos cartonnent sur les réseaux sociaux et il est invité dans une soirée privée par le Premier ministre, Xavier Bettel, entouré de plusieurs actuels et anciens membres du gouvernement. Face à Xavier Bettel et son compagnon, Max déroule avec soin les tours qu’il maîtrise. Cartes, billet de banque, portefeuille qui s’enflamme. C’est un sans-faute.

«La réaction du Premier ministre? Il était subjugué, on a tous passé un bon moment. Il est très simple et très accessible… Il m’a demandé ma carte de visite, j’espère qu’il l’a gardée» sourit-il. Au bureau, plus personne n’ignore sa double-casquette. Mais au boulot, Maxime, 27 ans, n’est pas Max le Magicien. «Je dois être discret, concentré, appliqué. Je dois faire la part des choses et pas tout mélanger» assure-t-il.

Quand un repas apparaît dans les mains d'un mendiant

Son style de magie, qu’il qualifie de dynamique et participative, il le peaufine tous les jours depuis vingt ans. On le retrouve dans les mariages, les soirées d’entreprise, et autres évènements privés. «Le lien avec le public est important pour moi. Ce qui est magique, c’est de voir ce qu’on peut donner aux gens, et le moment qu’on peut passer ensemble dans la bonne humeur» confie-t-il.

Ce qu’il préfère avant tout, c’est faire plaisir. «La notion de partage est au centre de ma passion pour la magie. Lors des spectacles, certaines personnes oublient leurs problèmes. Donner le sourire à des gens, il n’y a rien de plus beau» affirme-t-il. À l’image d’une des vidéos qui ont contribué à le faire connaître, quand il fait apparaître un repas dans les mains d’un mendiant, au milieu de la place d’Armes. Des sourires, Max le Magicien n’a pas fini d’en créer.