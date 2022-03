Max Mosley: une orgie, oui, mais c'est sa vie privée

Le patron du sport auto a gagné son procès contre l’hebdo britannique News Of The World. Ce journal avait révélé que Max Mosley avait participé à une séance sado-maso.

Même au Royaume-Uni, pays-roi des tabloïds, un journal peut se faire condamner pour atteinte à la vie privée. Ainsi, le News of the World, devra verser 60 000 livres (76 000 euros) au président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), Max Mosley. Cet hebdomadaire avait affirmé que le patron de la F1 avait participé à une séance sado-masochiste à connotation "nazie".

Le tabloïd y avait été allé très fort an publiant des photos et des vidéos d’ébats entre Mosley et cinq prostituées, certaine habillées en prisonniers. Ce qui avait inspiré les journalistes qui avaient qualifié cette scène d’«orgie nazie». Tout en rappelant au passage que le père de M. Mosley fut un ancien responsable du mouvement fasciste britannique des années 30.