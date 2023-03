Formule 1 – GP d'Arabie saoudite: Max Verstappen partira en… 15e position

Le double champion du monde en titre Max Verstappen, qui avait dominé les trois séances d'essais libres et la première partie des qualifications (Q1), a été éliminé en Q2 à la surprise générale et partira de la 15e position. Il a soudainement perdu sa puissance et a déclaré en anglais dans sa radio «problème moteur». Le Néerlandais aura donc fort à faire dimanche sur le circuit urbain de Jeddah pour espérer réaliser le doublé dans le Golfe après son succès à Bahreïn en ouverture de la saison il y a deux semaines.