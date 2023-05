Formule 1: La démonstration de Max Verstappen à Miami

Cinquième ligne

Il a ensuite pris la tête au 21e tour quand Pérez est rentré aux stands et a retardé au maximum son changement de pneus afin d'avoir une avance suffisante pour espérer ressortir devant son coéquipier. Verstappen s'est finalement arrêté au 46e tour et est ressorti juste derrière Pérez, mais il lui a repris la première place deux tours plus tard pour ne plus la lâcher.