F1 : Max Verstappen remporte le Grand Prix du Japon et le championnat du monde

Verstappen a sa propre histoire, quoique dans la lignée des trajectoires parentales. «Toute la famille n’en avait que pour la course, donc je pense que la personne qu’est Max, et ce qu’il réalise, en est le résultat naturel», résumait l’an dernier son manager Raymond Vermeulen pour l’AFP.

«En avance sur son temps»

«Il était clair que j’allais aussi piloter», expliquait le jeune Max en 2015. «Mes parents sont divorcés, mais quand je rentre à la maison, nous continuons à parler course. On est vraiment une famille de pilotes.»

Enfant du paddock, né en Belgique à Hasselt, le 30 septembre 1997, il est bercé par les vrombissements des moteurs de l’époque et s’installe dans un kart dès ses 4 ans. «Toujours en avance sur son temps», selon son manager, Verstappen multiplie les marques de précocité et devient le plus jeune pilote en F1 en 2015, à 17 ans.

Pari réussi: avec Toro Rosso, il devient le plus jeune à marquer des points, quelques jours plus tard. Puis le plus jeune vainqueur, en Espagne en 2016, à 18 ans, pour sa première avec Red Bull. Certes, Verstappen n’est pas devenu le plus jeune champion, l’an dernier à 24 ans, pointant derrière Vettel, Hamilton et Alonso. Mais peu importe, Verstappen épouse enfin sa destinée. Et peu importe le chaos du Grand Prix polémique à Abou Dhabi en 2021, sa domination sans partage en 2022 remet les pendules à l’heure.