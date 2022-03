Formule 1 : Max Verstappen remporte le premier Grand Prix de la saison

Le Néerlandais de Red Bull a frappé fort pour inscrire ses premiers points de la saison en Arabie saoudite. Il devance les deux Ferrari.

Attaque, contre-attaque et ainsi de suite... le duo, qui se dégage comme favori en 2022, a offert un superbe spectacle en luttant pour la victoire dans les huit derniers tours, comme pendant le GP de Bahreïn la semaine dernière.

Début décevant pour Mercedes

Le poleman Sergio Pérez ne termine que 4e sur le circuit de Jeddah. En tête de la course, le Mexicain de Red Bull a manqué de chance en s’arrêtant pour changer de pneus juste avant un accident du Canadien Nicholas Latifi (Williams) qui a provoqué la sortie de la voiture de sécurité. Ses poursuivants ont profité de l’arrêt aux stands «gratuit» offert par cette «safety car» pour le dépasser.

La seconde Mercedes du Britannique George Russell, enfin, ferme le Top 5, devant les Français Esteban Ocon (Alpine) 6e et Pierre Gasly (AlphaTauri) 8e, seulement séparés par l’Anglais Lando Norris (McLaren) 7e.

Polémique

Les qualifications samedi ont été marquées par un violent accident subi par Mick Schumacher (Haas), forfait dimanche. Son état de santé n’en est toutefois pas la cause. L’Allemand de 23 ans a assuré qu’il était «prêt à courir» mais son équipe a préféré ne pas reconstruire dans l’urgence sa monoplace désintégrée et conserver des pièces de remplacement pour la prochaine course, le GP d’Australie le 10 avril.