Agression mortelle près de Liège : Maxime, 32 ans, mort après une altercation avec un automobiliste

Un homme de 43 ans, originaire d'Engis, s'est présenté de lui-même à la police lundi, et a été présenté à un juge d'instruction liégeois, mardi après-midi. Il a été placé sous mandat d'arrêt et sera jugé pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.