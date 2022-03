Boxe : Mayweather Jr.-Pacquiao: le combat est déjà lancé

Manny Pacquiao veut toujours affronter Floyd Mayweather Jr., alors que les modalités

antidopage du combat posent problème.

Un désaccord sur les contrôles antidopage a récemment amené le clan de Manny Pacquiao à déclarer l’annulation du combat welters prévu le 13mars à Las Vegas contre l'Américain Floyd Mayweather Jr.

«Je n’ai jamais dit que ce combat était annulé ou que je ne voulais pas l’affronter. Je peux combattre n’importe qui, n’importe quand et mon passé de boxeur le prouve. Je ne chercherai jamais à éviter un adversaire». «La vérité, c’est que me faire prélever du sang ne me paraît pas naturel et cela m’affaiblirait mentalement de le faire avant un combat», a-t-il ajouté.

Au cœur de l’imbroglio se trouve la demande du clan Mayweather Jr. de mettre en place des modalités antidopage répondant aux règles de l’Agence mondiale antidopage et de l’Agence antidopage américaine, notamment la possibilité de contrôles sanguins et urinaires inopinés. Pacquiao refuse et son clan dénonce du «harcèlement».