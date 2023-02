Foot/PSG : Mbappé a-t-il lancé un avertissement à Neymar? Il s'explique

En exhortant ses partenaires à bien manger, bien dormir en vue des prochaines échéances, Kylian Mbappé a souhaité donner «un conseil pour tout le monde» et il ne s'agissait pas d'une «pique», a expliqué l'attaquant dimanche après la victoire du Paris SG contre Lille (4-3) en Ligue 1. «J'ai vu que les gens ont parlé. De ''Ney'' (Neymar), de ce qu'il s'est passé. Ce n'était pas une pique, on a besoin de tout sauf de piques en ce moment. C'est un conseil pour tout le monde, car quand on a tout le monde, les équipes adverses ont du souci à se faire», a assuré Mbappé au micro de Prime Vidéo, après son doublé contre Lille.

Mbappé avait suscité beaucoup de réactions après avoir insisté, sur Canal+, sur l'importance que «chacun dorme bien, mange bien», après la défaite en Ligue des champions contre le Bayern Munich (1-0) en huitième de finale aller mardi. La polémique avait enflé à la parution sur les réseaux sociaux d'une image de Neymar dans un fast-food ces derniers jours. Le Brésilien s'est blessé à la cheville droite dimanche contre Lille. «J'espère que ''Ney'' va revenir vite car c'est un joueur primordial pour nous», a réagi Mbappé sur Prime Vidéo.

«On est une équipe différente»

Le Français, de retour de blessure depuis mardi et son entrée en jeu tonitruante contre le Bayern, a indiqué qu'il allait «mieux». «Je ne suis pas encore à 100%. Il y a un moment où je pioche en début de deuxième période, et derrière c'est la fierté qui a parlé», a-t-il expliqué. Il «était hors de question» pour le PSG d'enchaîner une quatrième défaite, a ajouté le No 7 après ce match au scénario fou.

«Le match n'était pas top, on fait beaucoup d'erreurs, on a eu des sautes de concentration. On a montré que même quand on n'est pas dans notre meilleur jour, quand le contexte n'est pas favorable, on est une équipe différente, on a des joueurs différents, capables de s'en sortir tout le temps», a complété Mbappé, ravi que le public du Parc des Princes ait donné aux joueurs «l'envie de ne pas décevoir».