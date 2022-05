La décision : Mbappé a un accord avec le Paris SG et le Real Madrid, selon sa mère

«Maintenant à Kylian de choisir»: l'attaquant Kylian Mbappé «a un accord» avec le Paris SG, qui veut le convaincre de rester, et le Real Madrid, a assuré sa mère Fayza Lamari, dans des propos au média égyptien Kora Plus rapportés vendredi.

«Toutes les négociations sont terminées... On a un accord avec Madrid et Paris. Maintenant à Kylian de choisir», a déclaré celle qui gère en partie les affaires de son fils. «Les deux offres se valent... D'un côté on a notre image (Madrid) et de l'autre le financier... Pas beaucoup d'écart, car les deux clubs se valent», a-t-elle poursuivi.