«Mbappé est le leader des soirées de débauche à Paris»

Si ses statistiques sont excellentes (8 matches – 8 buts), le contenu de ses matches l'est beaucoup moins. Brouillon, emprunté, peu influent, il manquerait également de leadership, disent les observateurs. Très remonté après la défaite du PSG, le journaliste de RMC Daniel Riolo a sorti la sulfateuse, arguant que l'attaquant passerait plus de temps à faire la fiesta qu'à retrouver sa forme optimale.

Pour le journaliste de «L'After Foot», le N°7 parisien «a fait une préparation moisie (…) , mais quand on fait une préparation comme ça, on travaille et on sort un petit peu moins». Sans le citer, Daniel Riolo fait référence à la soirée passée par Mbappé et ses coéquipiers au combat de MMA remporté par Cédric Doumbé, quelques heures seulement après le coup de sifflet final à Clermont.