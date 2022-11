Foot/Equipe de France: Mbappé et ses coéquipiers: la réconciliation?

Foot/Équipe de France : Mbappé et ses coéquipiers: la réconciliation?

Kylian Mbappé se serait rapproché d'Antoine Griezmann et d'Olivier Giroud, avec qui il n'a pas toujours eu de bons rapports.

AFP

Une bouderie suite à une sortie médiatique de Giroud, des tensions larvées et un pénalty raté. La vie du groupe France n'a pas été de tout repos l'année passée, avec au centre des attentions le rapport de Kylian Mbappé à ses coéquipiers. Un an et demi après, toutes ces rivalités semblent apaisées, rapporte L'Équipe.

La relation compliquée entre Antoine Griezmann et la star du PSG s'est notamment détendue. Depuis la victoire en 2018, les deux joueurs entretenaient une certaine rivalité sur et en dehors du terrain. Les deux attaquants montrent désormais davantage d'enthousiasme lors de leurs échanges. Comme par enchantement, cela s'est traduit par davantage de combinaisons sur le terrain.

D'après les sources de nos confrères, ils ne sont pas les meilleurs amis du monde, mais les deux leaders tirent dans le même sens pour triompher collectivement.

La «bromance» avec Giroud

Le changement est encore plus spectaculaire avec Olivier Giroud. Pour mémoire, Kylian Mbappé avait très mal pris les critiques de l'attaquant du Milan AC sur «les ballons qui n'arrivent pas» avant le début de l'Euro en 2021. Fâché, le jeune attaquant avait même menacé de quitter le groupe…

Plus d'un an après, la réconciliation s'est faite sur le terrain lors du match contre l'Autriche en septembre, puis en conférence de presse, Mbappé, 23 ans, défendant avec engouement la performance de son aîné. Depuis, les deux vivent une véritable «bromance», selon les mots utilisés par L'Équipe. Complices lors des entraînements, ils mangent régulièrement ensemble et se trouvent sur le terrain.

La perte de Benzema sur blessure a rebattu les cartes et les attaquants des Bleus ne peuvent plus se permettre de perdre leur énergie à entretenir des conflits inutiles. Et cela, Kylian Mbappé l'a parfaitement compris…