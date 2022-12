Football : Mbappé: «Je pense que je ne vais jamais digérer l'échec du Mondial»

Interrogé après le match de Ligue 1 contre Strasbourg, l'attaquant du PSG est revenu sur la finale de la Coupe du monde, perdue aux tirs au but face à l'Argentine.

La vedette des Bleus a concédé avoir passé «des heures compliquées» dans la foulée de la défaite contre l'Albiceleste, où il avait ébloui en inscrivant un triplé, dont deux pénaltys, puis un tir au but. Mercredi, il a encore inscrit un penalty, pour le PSG et gagnant cette fois. «Ça fait du bien de renouer avec la victoire, d'avoir un lien avec le club, les supporteurs, les coéquipiers», a-t-il glissé en zone mixte.

Le buteur de 24 ans avait surpris en revenant dès la fin du Mondial à l'entraînement. «On a parlé avant la finale et j'ai dit au coach que je reviendrais, peu importe le résultat, parce que je me sentais bien et que je voulais continuer à jouer parce qu'on a deux matches importants», a-t-il expliqué mercredi.